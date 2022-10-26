Умер Пьер Сулаж, французский художник-абстракционист

Умер 102-летний художник Пьер Сулаж. Фото EAST NEWS/Wikipedia.

Во Франции умер известный художник-абстракционист Пьер Сулаж. На официальном сайте художника сообщается, что Сулаж скончался в среду 26 октября. Причина смерти не уточняется.

Пьер Сулаж, родившийся в 1919 году, до 1946 года был сельскохозяйственным рабочим. В 1947 году он прославился как художник после своей первой выставки. Его работы минималистичны, в них преобладает черный цвет.

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