Илон Маск вошел в офис «Твиттер» с раковиной в руках

Илон Маск сменил свой статус в социальной сети на "Шеф Твиттера". Фото: скриншот личной страницы Маска.

Американский миллиардер Илон Маск, объявивший о завершении сделки по покупке социальной сети Twitter, пришел в офис компании с раковиной в руках. Видео этого эпизода он опубликовал на своей странице. На видео улыбающийся Маск проносит сантехническую деталь по вестибюлю компании.

Также миллиардер изменил свой статус на «Шеф Твиттера».

Ранее Илон Маск заявил, что планирует закрыть сделку по покупке компании Твиттер в субботу 29 октября.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск объявил о покупке социальной сети Twitter в апреле 2022 года. Также Илон Маск пригрозил вслед за Twitter купить Coca-Cola, «чтобы вернуть в нее кокаин».

Позже миллиардер заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter. Бизнесмен объяснил, что сначала намерен дождаться результатов проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

После этого компания Twitter попыталась через суд заставить миллиардера Илона Маска купить ее.