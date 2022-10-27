Макрон призвал французов больше работать для сохранения прежнего уровня жизни Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать.

Журналист попросила главу государства дать французам совет, как поддержать покупательную способность на фоне высокой инфляции. «Если мы хотим преуспеть, если мы хотим прогресса, у нас нет другого выбора, кроме как начать больше работать», — сказал он в интервью телеканалу France 2.

По его словам, тех, кто будет работать больше, государство освободит от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы.

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