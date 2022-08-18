Медведев рекомендовал европейцам призвать власти ЕС к ответу за санкции против России

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Европы должны не просто высказывать "тихое недовольство" антироссийским санкциями Европейского союза, которые бьют по ним, а призвать власти к ответу. Соответствующий совет дал европейцам заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное, - написал политик в своем телеграм-канале. - Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость".

Зампред Совбеза РФ напомнил, что за короткий срок в отставку ушли четыре кабинета министров в Европе. И одна из главных причин этому – их призывы к собственному населению "платить за демократию" из собственного кармана, стойко перенося холод в квартирах и отсутствие продуктов в холодильниках.

"Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим", - заключил Медведев, добавив, что с Россией "теплее и комфортнее".

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев заявил, что грузинская агрессия 2008 года и украинский конфликт являются проявлениями единого процесса, инициированного западными странами против России.

Политик заявил, что во всех этих действиях "цель прежняя: уничтожить Россию". "Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад", - отметил он.

Напомним, Европейский союз считает, что Россия в течение нескольких месяцев "выведет из строя" экономику Европы. По оценке экспертов, Германия уже испытала последствия кризиса, который проявился в стремительном росте цен, а также ухудшении потребительских настроений.