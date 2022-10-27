Власти Германии заявили, что вторая нитка "Северного потока 2" непригодна для поставок газа из-за взрывов

В Германии полагают, что из-за коррозии вторую нитку "Северного потока - 2" нельзя будет эксплуатировать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вторая нитка газопровода "Северный поток - 2" непригодна для поставок газа вследствие взрывов. Об этом заявили в кабинете министров Германии. Оценку чиновников приводит издание Tagesspiegel.

По данным немецких властей, из-за повреждений эксплуатация указанной нитки газопровода невозможна.

В частности, приводится аргумент, что попавшая в трубопровод соленая вода быстро приведет к его коррозии. И если оперативно не провести ремонт, в дальнейшем он будет уже бесполезен, уверены в ФРГ.

Напомним, вечером в понедельник, 26 сентября, операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода "Северный поток" и в одной из двух магистралей "Северного потока - 2".

При нормальном показателе в 105 бар давление в одночасье снизилось всего до 7 бар. Ясно, что причиной этого вряд ли могли стать трещины. Такие последствия возникают в результате появления огромной дыры в трубе или даже полного разрыва газопровода.

В России по факту взрывов на "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" ФСБ расследует уголовное дело, возбужденное по статье "Акт международного терроризма". Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у российских спецслужб уже есть доказательства причастности Запада к взрывам на газопроводах.