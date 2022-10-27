США пришлось пересмотреть условия потолка цен на нефть из России

Потолок цен на российскую нефть могут сделать гибким Фото: REUTERS

Соединенные Штаты оказались вынуждены пересмотреть условия потолка цен на нефть из России в сторону их смягчения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Изначальную позицию Белого дома пришлось скорректировать на фоне "скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией", говорится в публикации.

Опрошенные агентством эксперты полагают, что конечное решение Вашингтона и Брюсселя будет предполагать гибкий потолок с пиковой стоимостью, которая выше изначально ожидаемого уровня.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны "Большой семерки" уже давно грозятся ввести ограничение цены российской нефти. Ввести ценовой потолок на нефть из России предлагается с 5 декабря 2022 года. Но сумма, о которой может идти речь, до сих пор не утверждена.

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне предложила, что российская нефть должна стоить $60 за баррель. По ее словам, даже при такой стоимости Россия все равно останется с прибылью.