Байден передразнил журналистов на пресс-конференции в Белом доме

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Американский лидер Джозеф Байден передразнил журналистов в ходе пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Глава Соединенных Штатов отреагировал на выкрики присутствовавших на мероприятии сотрудников средств массовой информации, исполнив пантомиму. Он широко открыл глаза и начал беззвучно шевелить губами.

Как писал сайт KP.RU, Джозеф Байден в очередной раз оговорился. На этот раз лидер Соединенных Штатов назвал вице-президента Камалу Харрис "великим президентом", поздравляя ее с прошедшим днем рождения.

Ранее во время мероприятия в Белом доме Байден пытался отыскать среди присутствующих конгрессвумен Джеки Валорски, которая погибла в начале августа в автокатастрофе. В автомобиль, в котором находилась она и ее помощники, врезалась другая машина. От полученных травм 58-летняя Валорски скончалась на месте.