Евросоюз собирается подготовить новый пакет санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз вскоре намерен подготовить очередной пакет санкционных ограничений в отношении России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии Веру Юрову.

Как передает издание, о новом пакете санкций заместитель председателя Еврокомиссии заявила вечером в минувшую среду, 26 октября, в Брюсселе. По ее словам, Европейский союз «подготовит новый пакет санкций, возможно, что скоро». Юрова также отметил роль, которую играет «ряд соседних стран», способствуя ввозу подсанкционных российских товаров.

Издание также сообщает, что тему очередных ограничительных мер в среду, 26 октября, обсудили послы Европейского союза, однако после встречи у них «не появилось более ясное представление о новом пакете санкций», а три дипломата заявили изданию, что акцент, как ожидается, может быть сделан на Белоруссии.

Напомним, ранее МИД Венгрии заявил, что Евросоюз должен прекратить разговоры о новом пакете санкций в отношении России, указав на то, что подобные ограничения только обострят энергетический кризис в Европе.