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Экономика27 октября 2022 8:18

Вице-премьер Оверчук заявил, что Россия справляется с санкциями намного лучше, чем ожидал Запад

Чиновник обратил внимание, что падение ВВП в 2022 году ожидается на уровне 2,9%
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Алексей Оверчук. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Алексей Оверчук. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Россия справляется с кризисом на фоне западных санкций намного лучше, чем ожидали авторы этих рестрикций. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время выступления на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку в четверг, 27 октября 2022 года.

"Мы переживаем этот кризис гораздо лучше, чем виделось дизайнерам санкций против нашей страны, - подчеркнул Оверчук. - Ожидаемое падение ВВП в 2022 году - 2,9%. Как вы помните, в марте все предсказывали 18%".

Чиновник также отметил рекордно низкий уровень безработицы в стране (3,8%) и сравнительно невысокую инфляцию (12,4%).

Как ранее писал сайт KP.RU, финский журналист Филип Пилкингтон пришел к выводам, что санкции против России не принесли ожидаемого действия и только навредили Западу.

По его оценке, санкции резко взвинтили затраты на энергетику, поскольку энергоносители были основной статьей импорта из России. Он обратил внимание, что расчет Запада на запрет покупок российских энергоресурсов оказался неверным, так как Москва сумела договориться с Китаем и Индией о продаже им нефти и газа.