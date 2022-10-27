В Раде заявили о поступлении в бюджет Украины 20,4 млрд долларов западной помощи с 24 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Международная помощь, которая поступала в бюджет Украины с 24 февраля 2022 года, составила 20,4 млрд долларов, превысив не менее чем на 10% все поступления от налогов и сборов в стране. Такое заявление в четверг, 27 октября, сделал депутат Рады Ярослав Железняк.

«Относительно международной поддержки нашего бюджета: по состоянию на данный момент (с 24 февраля по 27 октября) она составила 752,3 млрд гривен (около 20,4 млрд долларов)», - написал украинский депутат в своем Telegram-канале.

Железняк отметил, что такая помощь «уже, как минимум, на 10% больше чем все поступления от налогов и сборов. «В два раза больше, чем профинансировал наш бюджет Национальный банк Украины. В 4,5 раза больше, чем привлекли через военные облигации», - отметил он.

Напомним, накануне, в минувший вторник, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева «нет ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления страны на общую сумму 17 миллиардов долларов. При этом ранее, в то же день, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европейского союза финансировать Украину на уровне 1,5 миллиарда евро в месяц, что составит 18 миллиарда евро в следующем году.