Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на Херсонском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины несут на Херсонском направлении большие потери в технике и живой силе, заявил заместитель временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На линии разграничения ситуация остается без изменения границ и эшелонов обороны. Укронацисты несут большие потери в силе и технике», – сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Как сообщил Стремоусов, ВСУ не прекращают попытки обстреливать Херсон из реактивных систем залпового огня HIMARS. В четверг, 27 октября, система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты, летящие на город, отметил замглавы администрации Херсонской области. Он предупредил украинские войска о «множестве сюрпризов», которые ждут их «совсем скоро».

Накануне Минобороны России сообщило, что российские войска отразили наступление ВСУ в ЛНР и Херсонской области. Украинские войска потеряли на этих направлениях 285 военнослужащих.