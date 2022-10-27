Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за израильского гражданства

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы о том, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак имеет израильское гражданство, на основании которого ее и пустили в страну.

Дипломат напомнила, что журналистка высмеивала вопросы о своем паспорте. По словам Захаровой, она "даже представить не могла", насколько Собчак лицемерна.

"Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за неё ответило - гражданство Израиля".

Как ранее писал сайт KP.RU, директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис подтвердил, что Ксения Собчак находится в Литве. По его словам, журналистка имела право въехать в Литву, поскольку имеет израильский паспорт.

Напомним, Ксения Собчак отреагировала на арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Она высказалась впервые после обысков в ее загородном доме и отъезда из России в Литву. Журналистка, в частности, выразила надежду, что правоохранительные органы "во всем быстро разберутся".