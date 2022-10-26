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Общество26 октября 2022 18:17

Ксения Собчак прервала молчание после обыска и отъезда из России

Ксения Собчак высказалась об аресте коммерческого директора Суханова
Мария ПАВЛОВА
Ксения Собчак заявила, что считает арест своего коммерческого директора недоразумением.

Ксения Собчак заявила, что считает арест своего коммерческого директора недоразумением.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак отреагировала на арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Журналистка высказалась впервые после обысков в ее загородном доме и отъезда из России в Литву.

В своем Telegram-канале Собчак выразила недоумение по поводу предъявленного Суханову обвинения в вымогательстве, назвала его «чушью» и выразила надежду, что правоохранительные органы «во всем быстро разберутся».

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой ещё Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», - написала Собчак.

В то же время Ксения Собчак допустила, что правоохранительные органы якобы начали «облаву» на ее редакцию, которую она назвала «последней свободной редакцией в России».

Напомним, суд в Москве арестовал коммерческого директора журналистки Ксении Собчак - Кирилла Суханова - до 24 декабря 2022 года по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова 11 млн рублей. Сама Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая.

Вместе с Сухановым по делу проходит экс-главред Tatler Ариан Романовский.

Также сообщалось, что в загородном доме Ксении Собчак прошел обыск.