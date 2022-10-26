Ксения Собчак прервала молчание после обыска и отъезда из России

Ксения Собчак заявила, что считает арест своего коммерческого директора недоразумением. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак отреагировала на арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Журналистка высказалась впервые после обысков в ее загородном доме и отъезда из России в Литву.

В своем Telegram-канале Собчак выразила недоумение по поводу предъявленного Суханову обвинения в вымогательстве, назвала его «чушью» и выразила надежду, что правоохранительные органы «во всем быстро разберутся».

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой ещё Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», - написала Собчак.

В то же время Ксения Собчак допустила, что правоохранительные органы якобы начали «облаву» на ее редакцию, которую она назвала «последней свободной редакцией в России».

Напомним, суд в Москве арестовал коммерческого директора журналистки Ксении Собчак - Кирилла Суханова - до 24 декабря 2022 года по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова 11 млн рублей. Сама Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая.

Вместе с Сухановым по делу проходит экс-главред Tatler Ариан Романовский.

Также сообщалось, что в загородном доме Ксении Собчак прошел обыск.