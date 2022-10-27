В "Укрэнерго" заявили о повреждении энергетической инфраструктуры в центральных областях Украины Фото: REUTERS

Оборудования магистральной сети энергосистемы были повреждены в центральных районах Украины, в том числе в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, где теперь вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Об этом в четверг, 27 октября, заявили в «Укрэнерго».

В компании отметили, что в ночь на четверг, 27 октября, были зарегистрированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре страны. «Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях», - сказано в заявлении «Укрэнерго», опубликованном в Telegram-канале.

По данным компании, на этом фоне в Черкасской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях, а также Киеве вводятся ограничения на потребление электроэнергии, а позже «величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме».

Напомним, ранее, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины с 10 октября 2022 года, указав на то, что это привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Как писал сайт KP.RU, украинский лидер также призвал жителей к экономии электричества.