Украинские войска обстреляли Шахтёрск из РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Шахтёрску три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: н.п. Константиновка - н.п. Шахтёрск. Выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS», - сказано в сообщении.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) было принято решение о начале специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, такие меры нужны ввиду обстоятельств, а в планы Москвы не входит оккупация и российская сторона намерена добиваться демилитаризации