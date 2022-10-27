ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Министерство обороны в четверг, 27 октября, заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области.

«В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - сказано в заявление российского военного ведомства.

Кроме того, средства систему противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки смогли уничтожить четыре беспилотника в Херсонской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), а также сбить шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) было принято решение о начале специальной военной операции на Украине, отметив, что эти меры нужны ввиду обстоятельств.