ВС России сорвали наступление украинских войск в Херсонской и Николаевской областях

Министерство обороны РФ в четверг, 27 октября, заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации сорвали наступление подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Николаевской областях, отметив, что были уничтожены более 60 украинских силовиков.

В российском военном ведомстве заявили, что две усиленные ротные тактические группы ВСУ провели атаку российских позиций на николаево-криворожском направлении у населенных пунктов Терновые Поды в Николаевской области, а также Малая Александровка в Херсонской области.

«В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи», - заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, отметив также, что удалось ликвидировать шесть боевых бронемашин и семь автомобилей ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ в четверг, 27 октября, также заявило, что российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области