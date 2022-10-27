Климов предложил признать иноагентами уехавших россиян

Андрей Климов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов выступил с инициативой признать иноагентами россиян, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сенатор сделал на пресс-конференции в четверг, 27 октября 2022 года.

По оценке Климова, длительное нахождение за пределами России может считаться подтверждением того, что человек находится под иностранным влиянием. Тем более, если он делает заявления с осуждением тех или иных действий Российской Федерации, аргументировал политик.

"Человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался, - объяснил свою позицию Климов. - А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал это заявление. По его словам, Кремлю неизвестно о такой трактовке этого закона. Официальный представитель Кремля уточнил, что склонен относиться к словам Андрея Климова как к частному мнению.

"Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения, - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. - Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение".

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия ведет списки выезжающих из страны граждан. В базе имеются данные всех россиян, которые пересекли госграницу.

На этом фоне председатель нижней палаты российского парламента предложил депутатам рассмотреть вопрос передачи брошенных такими людьми автомобилей участникам спецоперации на Украине.