Офис Зеленского заявили о поражении значимого энергетического объекта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупный объект энергетической инфраструктуры Украины был поврежден в результате удара в ночь на четверг, 27 октября, что привело к большому дефициту электроэнергии в центральном регионе. Такое заявление сделал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Ночью были попадания в большой объект энергетический на территории Украины в одной из областей. Из-за этого у нас действительно большой дефицит в центральном регионе, в центральном узле», - заявил он, отметив, что данная проблема «касается прежде всего Киева, Киевской области, а также Житомирской, Черкасской и Черниговской областей».

Тем временем, «Киевские электросети» заявляют, что из строя выведены ряд критически важных объектов, а в Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 27 октября, в «Укрэнерго» заявили, что оборудования магистральной сети энергосистемы были повреждены в центральных районах Украины, назвав прежде всего Киевскую, Черниговскую и Житомирскую области, где теперь вводятся ограничения на потребление электроэнергии.