Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 октября 2022 12:04

Российские войска уничтожили завод по производству твердого ракетного топлива в Днепропетровской области

За сутки системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА и сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили завод по производству твердого ракетного топлива в Днепропетровской области Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Российские войска уничтожили завод по производству твердого ракетного топлива в Днепропетровской области Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатки и порохов, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российскими войсками в районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в Херсонской области и Донецкой народной республике, также сбили в воздухе шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS под Херсоном.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска уничтожили в Днепропетровской областихранилище с топливом для ВСУ.