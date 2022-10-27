Российские войска уничтожили завод по производству твердого ракетного топлива в Днепропетровской области Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатки и порохов, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российскими войсками в районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в Херсонской области и Донецкой народной республике, также сбили в воздухе шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS под Херсоном.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска уничтожили в Днепропетровской областихранилище с топливом для ВСУ.