Российские войска сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России предотвратили попытку наступление украинских войск на Краснолиманском направлении, уничтожив более 120 военнослужащих противника.

«На Краснолиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка. Подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа» – говорится в Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении российские войска отразили атаку двух ротных тактических групп ВСУ в районе населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. В результате были уничтожены до 60 украинских соддат и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Кроме того, ВС РФ пресекли наступление украинских подразделений в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. ВСУ потеряли более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Как писал сайт KP.RU, союзные силы уничтожили плацдарм украинских войск на Краснолиманском направлении.