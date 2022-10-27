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Политика27 октября 2022 12:14

Российские войска сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Кроме того, ВС РФ отразили атаку двух ротных тактических групп пртивника на Купянском направлении
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России предотвратили попытку наступление украинских войск на Краснолиманском направлении, уничтожив более 120 военнослужащих противника.

«На Краснолиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка. Подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа» – говорится в Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении российские войска отразили атаку двух ротных тактических групп ВСУ в районе населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. В результате были уничтожены до 60 украинских соддат и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Кроме того, ВС РФ пресекли наступление украинских подразделений в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. ВСУ потеряли более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Как писал сайт KP.RU, союзные силы уничтожили плацдарм украинских войск на Краснолиманском направлении.