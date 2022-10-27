Союзные силы уничтожили плацдарм украинских войск на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Союзные войска уничтожили плацдарм Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении в районе реки Жеребец, рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Что немаловажно, плацдарм противника был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец. Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника как раз на трассу Кременная-Сватово», – сообщил он в эфире «Соловьев Live».

По словам Пушилина, 20-я армия отражала атаки ВСУ на Краснолиманском направлении несколько дней подряд. Врио главы ДНР отметил, что в настоящее время есть возможность перейти в контрнаступление и выбить противника из населенных пунктов Макеевка и Новосадовое.

Напомним, на этой неделе российские войска отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском и Краснолиманском направлениях.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы России остановили наступление украинских подразделений в ЛНР и ДНР.