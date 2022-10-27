Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Киевскому району Донецка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 15.00 в четверг, 27 октября, выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Коме того, сообщается, что в 14:45 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 мм со стороны населенного пункта Дылеевка по Горловке.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что украинские войска обстреляли Шахтёрск из РСЗО HIMARS. Было выпущено три ракеты.