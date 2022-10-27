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Политика27 октября 2022 12:45

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Киевскому району Донецка

ВСУ также обстреляли Горловку
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Киевскому району Донецка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 15.00 в четверг, 27 октября, выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Коме того, сообщается, что в 14:45 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 мм со стороны населенного пункта Дылеевка по Горловке.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что украинские войска обстреляли Шахтёрск из РСЗО HIMARS. Было выпущено три ракеты.