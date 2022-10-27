Захарова назвала воровством заморозку российских активов в ЕС

Захарова назвала воровством заморозку российских активов в Евросоюзе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заморозка российских активов в Европе является по сути воровством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в четверг 27 октября. Трансляция брифинга доступна здесь.

Дипломат призвала представителей ЕС называть вещи своими именами и допустила, что страны Евросоюза продолжат практику воровства российских активов и дальше.

«Это не заморозка, это воровство, мы убедительно просим представителей Европейского союза прекратить словесные манипуляции и называть вещи своими именами. Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше», - заявила Захарова.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе второго дня саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе, на котором обсуждалась дальнейшая поддержка Киеву, заявила, что целью Европейского союза является на просто заморозка российских активов в Европе, а их конфискация, однако отметила, что для этого необходима подготовить юридическую базу.

Ранее еврокомиссар Джентилони заявил о юридических сложностях в вопросе конфискации российских активов.