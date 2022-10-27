Минобороны Финляндии заявило о желании вступить в НАТО в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна хотела бы стать членом Североатлантического альянса уже в текущем году.

«Переговоры о вступлении находятся в активной фазе, и мы наблюдаем их прогресс. Нам хотелось бы вступить в НАТО уже в нынешнем году, однако делать прогнозы на этот счет довольно трудно», - приводит слова главы военного ведомства телеканал NHK.

Кроме того, Кайкконен оценил вероятность применения Москвой ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины. Как отметил финский министр, использование ядерного оружия будет вести «к крайне острой реакции мирового сообщества». «По мнению военных экспертов, сценарий его применения является маловероятным, однако сам факт дискуссий на этот счет вызывает беспокойство», - отметил главы военного ведомства.

Напомним, накануне 21 октября, генсек НАТО Йенса Столтенберг заявлял, что процесс принятия в альянс Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс идет рекордно быстрыми темпами, однако две страны упрямо мешают этому процесс, указав на Турцию и Венгрию, однако, во время переговоров в Анкаре, республика несколько изменили свое решение.