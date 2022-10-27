Путин назвал помощь Донбассу самой главной целью спецоперации

Президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса самой главной целью специальной военной операции на Украине.

"Мы изначально говорили, что самое главное - это помощь Донбассу. Если бы мы действовали иначе, не смогли бы разместить вокруг Донбасса наши войска. ЛНР - освобожден полностью, идут мероприятия по Донбассу. Когда наши войска подошли с юга и севера, то увидели, что люди, которые живут на территории, видят свое будущее с Россией и произошли все известные события. План был один - помощь людям на Донбассе. А что планирует генеральный штаб - это не тот случай, когда надо в деталях рассказывать", - рассказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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