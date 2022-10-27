Путин заявил, что в ядерном ударе по Украине нет смысла Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия не намерена наносить ядерный удар по Украине, он не имеет военного и политического смысла, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого – ни политического, ни военного», – сказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер напомнил, что у РФ есть военная доктрина, в которой прописано, в каких случаях, в связи с чем и каким образом Москва считает возможным применение ядерного оружия.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не заигрывает с темой ядерной войны, указав на то, что о ядерной войне заговорил президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене.

Как писал сайт KP.RU, согласно военной доктрине РФ, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии ... когда под угрозу поставлено само существование государства.