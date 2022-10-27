Путин о конфиденциальности переговоров с Макроном: Исхожу из того, что кто-то подслушивает

Путин рассказал, что допускает нарушение конфиденциальности с французской стороны при телефонных переговорах с Эммануэлем Макроном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин заявил, что при телефонных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном допускает возможность прослушивания беседы третьими лицами. Об этом Путин заявил, отвечая на соответствующий вопрос после выступления на заседании Валдайского клуба. Путин напомнил о необходимости соблюдения определенного формата общения между главами государств.

"Я считаю, что существуют определенные форматы между главами государств. И их нужно соблюдать. В целом, в этом нет ничего предосудительного. Но об этом нужно предупреждать. Когда идут телефонные переговоры всегда исходим из того, что это конфиденциальные", - сказал Путин, уточнив, что во время телефонных разговоров с Макроном всегда исходит из того, что "кто-то слушает".

Также Путин сообщил, что у России очень много друзей в мире. Ни о какой изоляции Москвы говорить не приходится, заверил российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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