Путин: Потери Украины в боях бывают в семь-десять раз выше российских

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим не жалеет людей, потери войск Украины в боях бывают в семь-десять раз выше российских, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

Заседания клуба в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 октября 2022 года можно прочитать здесь.