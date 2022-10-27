Владимир Путин на Валдае рассказал анекдот про Запад

Путин рассказал анекдот про Запад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин в четверг 27 октября на заседании Валдайского клуба рассказал анекдот о том, как на самом деле действуют введенные Западом антироссийские санкции. По словам российского лидера, шутку рассказал ему немецкий приятель.

Анекдот представляет собой диалог западноевропейца со своим ребенком.

«Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?". Отец отвечает: "Потому, что Россия напала на Украину". Ребёнок спрашивает, а при чем тут мы. «Потому, что мы ввели санкции против России, чтобы им было плохо». Сын спрашивает: "А мы что, русские?"», - рассказал шутку российский президент.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская экономика успешно справилась с последствиями жестких западных санкций и уже успела полностью адаптироваться к введенным ограничениям.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU вел прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.