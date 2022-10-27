Илон Маск озвучил причину покупки Twitter: "Я сделал это в попытке помочь человечеству" Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск заявил в четверг, что купил компанию и одноименную социальную сеть Twitter ради сохранения площадки, на которой можно "в здоровой" манере обсуждать самые разные вопросы.

"Причина моего приобретения Twitter состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости", - приводит его слова ТАСС.

По словам предпринимателя, он купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег.

"Вот почему я купил Twitter. Я сделал это не потому, что это будет легко. Я сделал это не для того, чтобы заработать больше денег. Я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю", - отметил бизнесмен.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск объявил о покупке социальной сети Twitter в апреле 2022 года. Также Илон Маск пригрозил вслед за Twitter купить Coca-Cola, «чтобы вернуть в нее кокаин».

Накануне Маск, объявивший о завершении сделки по покупке социальной сети Twitter, пришел в офис компании с раковиной в руках.

Илон Маск заявлял, что собирается улучшить Twitter после того, как войдет в совет директоров этой социальной сети.

Также Маск предложил пользователям соцсети проголосовать за то, стоит ли делать из головного офиса компании в Сан-Франциско приют для бездомных или нет. Они проголосовали за.