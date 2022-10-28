Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил ,что Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов.

«Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II», — приводит его слова РИА Новости.

Путин добавил, что даже сторонники националистических идей не решаются снести памятник императрице в городе.

«Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, в начале августа этого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к горсовету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II. Украинский лидер также заявил о необходимости проработать вопрос «очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».

Памятник Екатерине II как основательнице Одессы установили в городе в 1900 году, однако его снесли через 20 лет. Тем не менее монумент был восстановлен в 2007 году на Екатерининской площади.

Памятник основателям Одессы Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В сентябре 2022 года депутаты горсовета Одессы так и не смогли принять решение о демонтаже и переносе памятника российской императрице Екатерине II. За решение о сносе монумент проголосовали 17 депутатов (43,59%), не голосовал 21 парламентарий (53,85%), а один воздержался (2,56%).