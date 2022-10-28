Илон Маск возглавил Twitter Фото: REUTERS

Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента CNBC.

"Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", - сообщает телеканал.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск объявил о покупке социальной сети Twitter в апреле 2022 года. Также Илон Маск пригрозил вслед за Twitter купить Coca-Cola, «чтобы вернуть в нее кокаин».

Накануне Маск, объявивший о завершении сделки по покупке социальной сети Twitter, пришел в офис компании с раковиной в руках.

Ранее сообщалось, что Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes, обогнав Джеффа Безоса. Два года назад в этом рейтинге Илон Маск занимал только 31-ю строчку. Как уточняется, за прошедший год состояние Маска увеличилось на 68 млрд долларов и теперь составляет 219 млрд долларов. Журнал Time в 2021 году выбрал Илона Маска «Человеком года».