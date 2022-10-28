Освобожденный боец ДНР рассказал о признании украинского депутата в том, что Киеву не нужен мир

Освобожденный боец ЛНР рассказал о признании украинского депутата в том, что Киеву не нужен мир Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины, посетившая лагерь военнопленных «Запад-1», заявила им, что Киев не желает мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом рассказал освобожденный боец армии Донецкой народной республики Владислав Егильницкий.

«Она спросила, что мы хотим. Ребята русские сказали: «Мира». А она сказала: «Нам не нужен мир, нам нужна победа», – передает слова солдата РИА Новости.

Как отметил Егильницкий, военнослужащие очень сильно удивились заявлениям украинского парламентария. По его информации, это была депутат от Харьковской области.

Напомним, ранее освобожденный из украинского плена боец Александр Чупра сообщил, что Вооруженные силы Украины убили при взятии в плен двух раненных военнослужащих Народной милиции ЛНР, когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению.