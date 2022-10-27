Освобожденный боец ЛНР рассказал, что военные ВСУ добивали раненных пленных Фото: REUTERS

Освобожденный из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра сообщил, что ВСУ убили при взятии в плен двух раненных военнослужащих НМ Луганской Народной Республики, когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению.

«Ну, думаю, прикинусь мертвым… Я лежу, ко мне подходит военнослужащий [украинский], ногой меня пихает, хотел меня сначала убить, он увидел, что у меня глаза мерцают [жмурятся] от дождя», — рассказал Чупра.

Боец ЛНР добавил, что группу народной милиции республики брали в плен военные ВСУ, а не представители националистических батальонов. Перед тем, как увезти пленных, силовики добивали раненых.

Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока также рассказывала, что украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи.

Ранее стало известно, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области морские пехотинцы вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев. Как выяснилось, в настоящее время украинские правоохранители выясняют обстоятельства гибели пехотинцев воинской части А-2802. По предварительной информации, тела морпехов были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.