Армения согласилась установить отношения с Азербайджаном по предложенным Россией принципам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Армении готовы установить с Азербайджаном межгосударственные отношения на основе предложенных Россией принципов, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений с Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи», – написал политик Twitter.

Пашинян выразил надежду, что Москва не откажется от своих предложений.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе в парламенте Армении заявили, что премьер-министр страны собирается отправиться в Сочи для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, в конце сентября этого года в Нагорном Карабахе вновь обострился конфликт между Армений и Азербайджаном. Новое столкновение привело к жертвам среди мирного населения.