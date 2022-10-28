Число госпитализаций больных коронавирусом в России уменьшилось на 3,6% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 7606 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в пятницу, 28 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки было подтверждено 78 летальных исходов, выписано в связи с выздоровлением 11 685 человек, что на 2,9% меньше по сравнению с минувшим четвергом. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1268 человек, что на 3,6% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на 28 октября общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 409 815. Жертвами COVID-19 стало 389 950 человек, а выздоровело 20 775 589 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Роспотребнадзоре объявили о том, что в России появились новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 с кодовыми названиями BQ.1 и BQ.1.1. Это варианты, вышедшие из линии "омикрона", подлини ВА.5, самой распространенной в мире, и получившие от ученых залихватские прозвища "тифон" и "цербер".