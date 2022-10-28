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Происшествия28 октября 2022 9:05

МВД России объявило сына губернатора Красноярского края Усса в розыск

Его подозревают в отмывании денег в особо крупном размере
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сын губернатора Красноярского края Артем Усс Фото: соцсети

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс Фото: соцсети

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск сына главы Красноярсного края Артема Усса.

«Усс Артем Александрович, 22 апреля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК», – сказано в сообщении базы розыска на сайте ведомства.

Тем временем в Мещанском суде Москвы рассказали ТАСС, что Артем Усс разыскивается в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Напомним, ранее Министерство юстиции США заявило, что Вашингтон предъявил пяти россиянам, в том числе сыну главы Красноярского края, обвинения в уклонении от санкционных ограничений и отмывании денег. Правоохранительные органы миланского аэропорта «Мальпенса» подтвердили арест Артема Усса в целях экстрадиции.

Как писал сайт KP.RU, арестованный в Италии сын губернатора Красноярского края отказался от экстрадиции в Соединенные Штаты.