Норвегия ввела санкции против 30 чиновников и семи организаций России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии ввели новый пакет санкций в отношении России. В санкционный список попали 30 чиновников и семь организаций, сообщило Министерство иностранных дел королевства.

«Норвегия снова поддерживает Евросоюз в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников», – приводятся слова главы ведомства Анникен Хюитфельдт на сайте МИД Норвегии.

Под санкции попали в частности организаторы референдумов о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Как заявили в норвежском МИД, ограничения направлены на сокращение возможностей России финансировать боевые действия на Украине. Они накладывают запрет на торговлю некоторыми товарами и услугами, важныфми для РФ, отметили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа Норвегия присоединилась к седьмому пакету антироссийских санкций ЕС.