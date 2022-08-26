Норвегия присоединилась к седьмому пакету антироссийских санкций ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Седьмой пакет антироссийских санкций включен в норвежское законодательство и вступает в силу с 26 августа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Норвегии, опубликованном на официальном сайте правительства этой страны.

«Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», - сказано в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России. Антироссийские меры включают в себя в числе прочего эмбарго на золото.

Также в седьмой пакет санкций вошли заморозка активов Сбербанка, экспортный контроль и расширение "черного списка" физических и юридических лиц.

Кроме того, был расширен санкционный список юридических и физических лиц. Под санкции попали еще 47 физических и 8 юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Ограничения коснутся мотоклуба «Ночные волки» и его лидера Александра Залдастанова.