СК России установил личность боевика «Азова»*, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Следственный комитет России установил личность боевика националистического полка «Азов»*, который отдал приказ блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе. Об этом было доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину в ходе совещания в Луганске.
«Установлена личность командующего группировки войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», – сказано на сайте ведомства.
По информации следователей, штаб обороны получал от Павлюка приказы уничтожать всех лиц, перемещавшихся по территории Мариуполя, включая женщин и детей. Сейчас в его отношении вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Он объявлен в розыск.
Кроме того, сообщили в СК РФ, установлены личности начальника штаба артиллерии «Азова»* и командира артиллерийской батареи 55-й бригады Вооруженных сил Украины, которые руководили обстрелами позиций союзных сил и жилых кварталов Мариуполя и эвакуирующихся жителей. Они доставлены в Ростовскую область, в ними проводятся следственные действия.
*Запрещенная в России террористическая организация