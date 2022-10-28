СК России установил личность боевика «Азова»*, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственный комитет России установил личность боевика националистического полка «Азов»*, который отдал приказ блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе. Об этом было доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину в ходе совещания в Луганске.

«Установлена личность командующего группировки войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», – сказано на сайте ведомства.

По информации следователей, штаб обороны получал от Павлюка приказы уничтожать всех лиц, перемещавшихся по территории Мариуполя, включая женщин и детей. Сейчас в его отношении вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Он объявлен в розыск.

Кроме того, сообщили в СК РФ, установлены личности начальника штаба артиллерии «Азова»* и командира артиллерийской батареи 55-й бригады Вооруженных сил Украины, которые руководили обстрелами позиций союзных сил и жилых кварталов Мариуполя и эвакуирующихся жителей. Они доставлены в Ростовскую область, в ними проводятся следственные действия.

*Запрещенная в России террористическая организация