СК оценил стоимость восстановления городов на новых территориях России в 223 млрд рублей Фото: REUTERS

Следственный комитет (СК) России произвел расчет суммы для восстановления некоторых городов на новых территориях РФ. Более 223 млрд рублей понадобится на восстановление ряда городов на новых территориях России. В пресс-службе ведомства заявили, что понадобится более 223 млрд рублей на возмещение ущерба.

"К настоящему моменту, помимо городов Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного Луча, полностью завершены осмотры станицы Луганской Станично-Луганского района и города Алчевска Луганской Народной Республики. Согласно выводам завершенных к настоящему времени экспертиз, суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Восстанавливать придется свыше 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тыс. многоквартирных жилых домов и домов частного сектора.

В СК уточнили, что итоговый расчет стоимости восстановления инфраструктуры городов еще не готов. Комитет продолжает оценивать ущерб. по установлению размера причиненного ущерба продолжается.

Ранее сайт KP.RU писал, что «пределы территорий определяются границами областей». То есть, Россия приросла на площадь старых административных границ регионов. В законе ничего не сказано о фактическом контроле за территориями.