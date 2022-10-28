В Госдуме во втором чтении обсудят введение уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ в России Фото: REUTERS

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что административные штрафы недостаточная мера пресечения за нарушение закона о пропаганде ЛГБТ в России. Она настояла на том, что идею об уголовной ответственности к законопроекту будут продвигать во втором чтении. Об этом написали РИА Новости.

"Ограничиваться только административными штрафами недостаточно… Мы еще раз настаиваем на введении поправок в Уголовный кодекс и будем говорить об уголовном наказании во втором чтении", - сказала Останина.

При этом, глава комитета Госдумы по информполитике, соавтор законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды Александр Хинштейн заявил ТАСС, что поправки об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей ко II чтению проекта об административном наказании за такую пропаганду невозможны. По его мнению, для введения уголовной ответственности необходим отдельный законопроект.

"Тем не менее такая дискуссия (об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду) существует, но я высказывал свою позицию при принятии пакета законопроектов в первом чтении, что нужно двигаться поступательно. Главная задача, чтобы эти отвратительные явления стали невозможными, то есть профилактирующая роль этих инициатив", - заключил он.

Ранее Нина Останина рассказала, что с принятием закона, запрещающего пропаганду нетрадиционных отношений, закроют все гей-клубы в России. По ее мнению, приравнивать “нетрадиционалов” к “традиционалам” недопустимо. Она считает, что “однополая любовь” не имеет права “на существование, как и брачные отношения между мужчиной и женщиной”.

«В данном случае мы обсуждаем с вами законодательные инициативы, которые призваны защитить граждан, защитить права. Не ограничить в правах, а защитить от пропаганды», – подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.