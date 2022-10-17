Володин объяснил разработку законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ защитой россиян Фото: Олег ЗОЛОТО

Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлен на защиту россиян, а не ограничение их прав, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«В данном случае мы обсуждаем с вами законодательные инициативы, которые призваны защитить граждан, защитить права. Не ограничить в правах, а защитить от пропаганды», – сказал он в ходе парламентских слушаний по законопроектам о запрете пропаганды ЛГБТ.

По словам спикера нижней палаты парламента, все больше жителей России признают, что нетрадиционные ценности «их достали» и являются пропагандой. Как отметил Володин, депутаты Госдумы должны гарантировать человеку право на семью и возможность рожать детей. Председатель Думы заявил, что парламентарии «защищают россиян от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире».

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство России поддержало ужесточение ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

Тем временем парламентская фракция «Справедливая Россия – За правду» готовит законопроект об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.