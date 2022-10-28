ПСБ запустил ипотеку для военных без первоначального взноса

Банк ПСБ объявил о запуске военной ипотеки без первоначального взноса. Приобрести квартиру на таких условиях можно как в новостройке, так и на вторичном рынке. Оформить кредит на покупку жилья без первоначального взноса смогут военнослужащие – участники накопительно-ипотечной системы (НИС), имеющие право заключить договор целевого жилищного займа.

Ставка по программам «Военная ипотека. Новостройка» и «Военная ипотека. Вторичный рынок» составит 8% для зарплатных клиентов ПСБ. Для других участников накопительно-ипотечной системы процент по кредиту будет чуть выше - 8,2%.

«ПСБ является лидером рынка военной ипотеки и первым запускает военную ипотеку с нулевым взносом, - подчеркнул директор департамента по развитию премиального сегмента инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко. - Обеспечение доступного жилья для военнослужащих-участников НИС, в том числе выполняющих боевые задачи, является одним из приоритетов банка. Новые условия военной ипотеки позволят тысячам военнослужащих и их семей решить вопрос с жильем на максимально комфортных условиях».

По словам Давыда Коробченко, одним из ключевых преимуществ новых условий военной ипотеки ПСБ является возможность взять кредит сразу после заключения контракта. Военнослужащему не придется ждать, когда необходимая для первоначального взноса сумма накопится на счете.

«Обслуживание кредита при поддержке государства также является важным преимуществом программы, поэтому мы ожидаем кратного увеличения спроса на нее», - отметил представитель ПСБ.

Чтобы оформить военную ипотеку без первоначального взноса, участнику накопительно-ипотечной системы необходимо подать заявку в любом офисе ПСБ. Для этого потребуется минимальный набор документов – только паспорт и свидетельство участника НИС. Решение о том, будет ли выдан кредит, принимается банком сразу в день обращения.