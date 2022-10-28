Набиуллина заверила, что выплаты мобилизованным никак не повлияют на инфляцию в России Фото: REUTERS

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции заверила, что выплаты мобилизованным в зону специальной военной операции не окажут влияния на инфляцию в России.

"В целом по стране мы не ожидаем того, что повлияет на инфляцию... Мы не ожидаем, что эти дополнительные выплаты окажут проинфляционное воздействие до конца года", - сказала она.

Набиуллина пояснила, что обещанные выплаты предусмотрены в расходах бюджета заранее. Для этого выделены отдельные средства.

"Мы не видим, чтобы домохозяйства, которые получают эти выплаты, начали бы активно их тратить. Мы видим как раз, что чуть усилилась сберегательная модель поведения, сбережения в силу предосторожности, что называется", - отметила она.

При этом, она заявила, что ситуация может меняться в зависимости от доходов конкретного региона. Набиуллина пообещала со стороны Центробанка вести анализ и мониторинг за ситуацией с выплатами.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежемесячные выплаты мобилизованным россиянам должны составлять не менее 195 тысяч рублей. С таким заявлением глава государства выступил 19 октября 2022 года в ходе заседания Совета безопасности.