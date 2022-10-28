Канада ввела пакет санкций против четырех российских компаний Фото: REUTERS

Канада ввела санкции против четырех российских компаний -"Лукойла", "Трансойла", "Согаз" и "Национальной нерудной компании", об этом сегодня, 28 октября, сообщили канадские власти.

Также под новые ограничения попали Новак, Мантуров, Шульгинов, Зубков.

Ранее сайт KP.RU писал, что Канада расширила санкции против России. Оттава запретила вывозить в РФ предметы роскоши, компьютерные мониторы и принтеры.

Также ранее Канада ввела санкции против 9 граждан Беларуси.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.