Президент ФРГ призвал граждан Германии смириться с ограничениями из-за кризиса Фото: REUTERS

Президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер призвал жителей Германии научиться скромному образу жизни, смирившись с кризисными ограничениями в ближайшие несколько лет. Об этом он сказал во время обращения к гражданам в Берлине.

"Ясно одно: в ближайшие несколько лет нам придется смириться с ограничениями. Большинство ощущают это уже давно. Каждый должен вносить свой вклад, где он может. Этот кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными", - призвал своих сограждан президент.

Вместе с тем он добавил, что государство будет оказывать поддержку и помощь людям, которые оказались в тяжелой ситуации.

"Я знаю, что даже в нашей богатой стране многие не могут обойтись без помощи, потому что вся их повседневная жизнь уже состоит из ограничений. Этот кризис затрагивает людей, которые и до начала (конфликта) вынуждены были каждый день бороться за то, чтобы свести концы с концами, за свои дома, за хорошую жизнь для своих детей. Этот кризис бьет по бизнесу, самозанятым, магазинам, которые работали хорошо, но теперь испытывают проблемы из-за прерывания цепочек поставок и высоких цен на энергоносители", - сказал Штайнмайер.

Он добавил, что кризис несчастью затронул и тех, кто сформировал достаток "в годы попутного ветра". Он выразил солидарность тем, кто с пониманием смог сократить расходы и готов сделать это.

Сегодня Штайнмайер также назвал актуальные отношения между Россией и Германией "эпохальным разрывом".