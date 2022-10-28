Президент ФРГ Штайнмайер назвал эпохальным разрыв отношений между Россией и Германией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между Россией и Германий произошел «эпохальный» разрыв в связи со специальной военной операцией на Украине, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу. Германия погрузилась в новую эпоху, во времена отсутствия безопасности, которые, как казалось, мы преодолели», – приводит слова политик Reuters.

Напомним, накануне приехавший с визитом на Украину президент ФРГ провел час в бомбоубежище в Черниговской области после объявленной в регионе воздушной тревоги. Там Штайнмайер пообщался с жителями и мэром Корюковки.

Как писал сайт KP.RU, президенту на Украине подарили букет ирисов, намекая на поставку Киеву систем противовоздушной обороны IRIS-T. Цветы поставили в железнодорожном купе, в котором политик прибыл в республику.