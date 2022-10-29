Премьер Польши Моравецкий заявил, что некоторые лидеры Евросоюза допускают поражение Украины Фото: REUTERS

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине окончится поражением Киева.

По словам Моравецкого, у него сложилось впечатление, что главы некоторых государств — членов Евросоюза «предпочли бы, чтобы всё оставалось по-старому».

«Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины», — приводит слова Моравецкого Rzeczpospolita.

При этом он не стал уточнять, о ком идёт речь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. "Много раз говорили, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. На самом деле так оно и есть! Вот в чем квинтэссенция происходящих событий", - отмечал российский лидер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.